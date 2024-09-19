Edirne'de PKK Şüphelisi Tutuklandı

Pkk ŞÜPHELİSİ DE TUTUKLANDI

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanarak, gözaltına alınan ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlenen G.E. de jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,