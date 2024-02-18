Edirne'de PKK mensubu 2 zanlı yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütü PKK mensubu 2 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu 2 kişi sınırda yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.