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Edirne'de PKK mensubu 2 zanlı yakalandı

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Edirne'de yapılan operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu 2 kişi yakalandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütü PKK mensubu 2 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu 2 kişi sınırda yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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