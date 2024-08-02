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Edirne'de PKK/KCK şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan F.K. yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı ve tutuklandı.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK/KCK şüphelisi F.K., tutuklandı.

Güvenlik güçleri, dün merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan F.K.'yi yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalayarak, gözaltına aldı. F.K., teslim edildiği jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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