Edirne'de PKK/KCK şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK şüphelisi F.K.'yi yakaladı. F.K., jandarma ekiplerine teslim edildi.
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK şüphelisi F.K. yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan F.K.'yi yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalayarak, gözaltına aldı. F.K., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.