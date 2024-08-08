Edirne'de PKK/KCK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de terör örgütü PKK/KCK şüphelisi A.C., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
EDİRNE'de, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi A.C., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan şüpheli A.C.'yi, Yunanistan'a kaçarken yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.