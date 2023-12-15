Edirne'de Pastaneden Börek Yiyen 6 Öğrenci Zehirlendi

EDİRNE'de pastaneden börek alıp, yedikten sonra rahatsızlanan 6 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nden 6 öğrenci, sabah saatlerinde okulun karşısındaki pastanede börek yedi. İddiaya göre; öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayetinin artması üzerine öğretmenler, okula sağlık ekiplerini çağırdı. Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı. Serum tedavisi uygulanan öğrencileri, aileleri yalnız bırakmadı.

Öğrencilerden Şevval Yörükçüler (14), Sabah arkadaşlarımızla beraber börek aldık. Hepimizin midesi bulanmaya başladı. Sarılaşmaya başladık. Ondan sonra öğretmenimiz fark etti ve müdür yardımcısına haber verdi. Hastaneye geldik, 6 kişiydik. Derste otururken bir anda hepimizin midesi bulanmaya başladı. Hastaneye geldik. Şu anda iyiyiz dedi. Öğrenciler tedavileri sonrası taburcu edilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.