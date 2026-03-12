Haberler

Edirne'de parkta yakılan araç lastiği oyun gruplarına zarar verdi; o anlar kamerada

Güncelleme:
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir grup, parkta araç lastiği yaktı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir grup, parkta araç lastiği yaktı. Yakılan ateş nedeniyle oyun grupları zarar görürken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Üçler Sokak'taki Neşeli Park'ta meydana geldi. Parka gelen bir grup, yanlarında getirdikleri araç lastiğini yaktı. Yakılan ateş nedeniyle parktaki oyun grupları zarar görürken, alevler ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şüpheliler kaçarken, ateşin yakıldığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

'ATEŞ YAKIYORLAR, ALKOL İÇİYORLAR'

Sokak sakinlerinden Fatma Tüfekçi, bir grup gencin parka gelerek lastik yaktıklarını ve çevreye rahatsızlık verdiklerini belirterek, "Çok dengesiz hareketler yaptılar. Benim evimin hemen yanı. Belediye çit çekecekti ama çekmedi. Tüm çöpler bahçeme geliyor. Bizi çok rahatsız ediyorlar. Ateş yakıyorlar, alkol içiyorlar. Şuraya bir çit örülüp, çevresi korumaya alınmalı. Gece ışıkları da yakılmıyor. Park ama gece kapkaranlık. Mağduruz. Belli saatlerden sonra gelip, parka zarar veriyorlar" dedi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de kamuya ait park ve oyun alanlarına zarar verilmesinin hem hukuki hem de toplumsal açıdan kabul edilemez olduğu belirterek, "Kamu malına zarar veren kişi veya kişiler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için vatandaşlarımızı parkların korunması konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Parkların korunması, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda oyun oynayabilmesi için büyük önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
