Edirne'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

Edirne'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.F'nin kullandığı 22 AKK 905 plakalı otomobil, Kapıkule- Edirne kara yolunun 7. kilometresinde bir dinlenme tesisi çıkışında yolun kenarında bekleyen tıra çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.F, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel