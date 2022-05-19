Edirne'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Edirne'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.F'nin kullandığı 22 AKK 905 plakalı otomobil, Kapıkule- Edirne kara yolunun 7. kilometresinde bir dinlenme tesisi çıkışında yolun kenarında bekleyen tıra çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.F, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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