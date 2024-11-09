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Edirne'de Park Halindeki TIR'da Narkotik Operasyonu: 24 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Edirne'de Park Halindeki TIR'da Narkotik Operasyonu: 24 Kilo Kokain Ele Geçirildi
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Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda, park halindeki bir TIR'da 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

EDİRNE'de, polisin park halindeki TIR'da narkotik köpeği ile yaptığı aramada 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri iş birliğinde Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleriyle yapılan çalışmalarda, E.K. ve D.Ş.'ye ait iki TIR takibe alındı. Ekiplerin kentteki bir konaklama tesisinde park halinde olduğunu tespit ettiği TIR'lara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, TIR'lardan birinde 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan iki şüpheliden E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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