Edirne'de Park Halindeki Araç Mobilya Dükkanına Çarptı

Edirne'de Park Halindeki Araç Mobilya Dükkanına Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de geri viteste bırakılan bir otomobil, sürücüsünün araçtan inmesinin ardından hareket etti ve bir mobilya dükkanının vitrinine çarparak durdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazada iş yerinde hasar meydana geldiğini tespit etti. Sürücü Selahattin Çelik, durumdan üzgün olduğunu ifade ederek aracın beklenmedik bir şekilde geri gittiğini belirtti. Kaza anı çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de, geri viteste bırakılan bir otomobil, sürücüsünün araçtan inmesi sonrası bir mobilya dükkanının vitrinine çarptı.

Balık Pazarı Caddesi'nde 22 BD 909 plakalı otomobilini park eden Selahattin Çelik, aracından indikten kısa süre sonra otomobilin geri geri hareket ettiğini fark etti.

Geri viteste bırakıldığı öğrenilen otomobil, caddede bulunan bir mobilya dükkanının vitrinine çarparak durabildi. Otomobil, çevredekilerin yardımıyla durduruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada iş yerinde hasar meydana geldi.

Sürücü Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada kazadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Araç birden geri gitmeye başladı. Durdurmaya çalıştım ama olmadı." dedi.

Bu arada kaza çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Avrupa'da tarihe geçen transfer! Jobe Bellingham, Borussia Dortmund'da

Avrupa'da tarihe geçen transfer! Bellingham yeni takımına imzayı attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı

Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu

Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif

İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.