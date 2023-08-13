Edirne'de Panelvanda 72 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Edirne'de yapılan bir operasyonda, bir panelvanda valizlere yerleştirilmiş 72 paket içerisinde 72 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Edirne'de bir panelvanda 72 kilogram uyuşturucu??????? ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir panelvanı Edirne gişelerinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, valizlere yerleştirilmiş 72 paket içerisinde 72 kilogram sentetik uyuşturucu??????? ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü S.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel