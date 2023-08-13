Edirne'de Panelvanda 72 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de yapılan bir operasyonda, bir panelvanda valizlere yerleştirilmiş 72 paket içerisinde 72 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.