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Edirne'de Otoyol Gişelerinde Kazada 3 Yaralı

Edirne'de Otoyol Gişelerinde Kazada 3 Yaralı
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Edirne'de otoyol gişelerinde kapalı bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Edirne'de otoyol gişelerinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

K.G'nin kullandığı 34 DBS 822 plakalı otomobil, Avrupa Otoyolu gişelerinde kapalı olan gişenin önündeki bariyere çarptı.

Gişelerdeki kontrol noktasında görevli jandarma ve polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve 2 yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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