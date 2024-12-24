Edirne'de Otopark Kapatmaları Uygulandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Trafik Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda kentte otopark vasfı taşımayan ancak bu hizmeti veren alanların kapatıldığını bildirdi.

Sezer, gazetecilerin şehir merkezinde kapatılan "otoparklarla" ilgili sorusu üzerine, kapatılan yerlerin şehirde otopark olarak ilan edilen alanlar olmadığına dikkati çekti.

Mevzuat gereği bir yerin otopark olabilmesi için o bölgeyle ilgili İl Trafik Komisyonu kararının olması gerektiğinin altını çizen Sezer, "Belediyenin teklifi üzerine bir karar alınması lazım ve buraların da ilin trafiğini rahatlatacak, kolaylaştıracak yerler olması gerekiyor. Bununla ilgili olarak geçmişe dönük baktığımız zaman herhangi bir otopark ilan edildiğine dair alınan herhangi bir karar yok." dedi.

"Bu yerlerin otopark olarak kullanılmayacağı kararı var"

Sezer, geçmiş yıllarda buralara yönelik trafiği aksattığı için otopark olarak kullanılamayacağı yönünde kararlar alındığını anımsattı.

Kente gelen misafirlerden ve vatandaşlardan bu otoparklarda fiyat tarifesi olmadığı ve trafiğin aksatıldığı şeklinde eleştirilerin geldiğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Aslında burada yapılan işlem, yanlış iliklenen düğmenin doğru şekilde iliklenmesi için alınan bir karar. Bununla ilgili olarak da belediye tarafından bize iletilen bir talep var. O talep de yerine getirildi. Orayla ilgili teknik çalışma yapılarak yeniden düzenlenecek zannediyorum. Onunla ilgili de belediyenin çalışma yapması gerekiyor. Şu anda da Belediye Başkanımızla görüştüğüm kadarıyla böyle bir çalışmanın ve hazırlığın içerisinde olduklarını söylüyorlar.

Gayrimeşru alandaki işleri meşru alana çekmemiz lazım, buralar kamunun yerleri ve halkın ortak kullandığı alanlar. Dolayısıyla bu alanlarda istismarın önüne geçmek lazım. Her istismar, farklı istismarı doğuruyor ve bu da asayiş problemlerine sebep oluyor. Bu da önemli bir mesele. Bugün emniyetimizin aldığı tedbir de yine belediyenin ve buradaki İl Trafik Komisyonunun almış olduğu kararın uygulanmasından ibarettir. Tamamen hukukidir ve burayla ilgili olarak da belediyemizin şehir içi trafiği kolaylaştıracak şekilde uygulama yapması gerekiyor."

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da devam eden sürecin tamamlandığını ve otoparkların tahliyesinin gerçekleştiğini belirtti.

Hukuki sürecin sona erdiğini dile getiren Akın, bundan sonra otoparkların Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce işletileceğini bildirdi.