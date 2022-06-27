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Otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Salih Baran - Güncel
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Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Muammer Aksoy Caddesi Tatsan Kavşağı'nda, K.A. idaresindeki 22 DA 396 plakalı araçla çarpışan O.A'nın kullandığı 06 YGS 52 plakalı otomobil devrildi.

Kazada sürücü O.A ile yanındaki U.C.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, devrilen otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Salih Baran - Güncel

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