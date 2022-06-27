Otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Muammer Aksoy Caddesi Tatsan Kavşağı'nda, K.A. idaresindeki 22 DA 396 plakalı araçla çarpışan O.A'nın kullandığı 06 YGS 52 plakalı otomobil devrildi. Kazada sürücü O.A ile yanındaki U.C.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, devrilen otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. AA / Salih Baran - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.