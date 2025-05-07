Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi
Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.
Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.
Ö.T. idaresindeki 22 ADN 504 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda B.K. yönetimindeki 22 ADU 160 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel