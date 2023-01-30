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Edirne'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

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Edirne'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Edirne'de, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edirne'de, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

C.A'nın kullandığı 22 ACK 540 plakalı otomobil, İpsala ilçesi yakınlarındaki Korucuköy Kavşağı'nda, E.E. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.E. ve arkasında yolcu olarak bulunan D.F. hayatını kaybetti.

Ölen kişilerin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü C.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

İpsala Edirne Güncel Haberler

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