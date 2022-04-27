Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.A'nın kullandığı 09 ADR 472 plakalı motosiklet, N.G yönetimindeki 22 AAH 478 plakalı otomobille Kınalı Dere Köprüsü'nde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Kınalı, Edirne, Güncel, Haberler

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