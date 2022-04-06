Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

T.A. yönetimindeki 39 TJ 997 plakalı otomobil, Abdurrahman Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde H.A idaresindeki 22 AZ 652 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü H.A yaralandı.

Yaralı H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Otomobil, Edirne, Güncel, Haberler

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