Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
T.A. yönetimindeki 39 TJ 997 plakalı otomobil, Abdurrahman Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde H.A idaresindeki 22 AZ 652 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü H.A yaralandı.
Yaralı H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel