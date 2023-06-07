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Edirne'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Edirne'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Edirne'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edirne'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E'nin kullandığı 22 ACT 654 plakalı motosiklet ile Y.Ö. yönetimindeki 22 ACT 357 plakalı otomobil Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güncel Haberler

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