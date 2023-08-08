Edirne'de otomobilinden çantası çalınan kişi polise başvurdu

Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir otoparka otomobilini parkeden N.I, bir süre sonra kontrol ettiği otomobilde çantasının yerinde olmadığını fark etti. N.I, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Evden hırsızlık Keşan'da buzdolabı çalınan kişi polise başvurdu. Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan G.K, evini kontrol ettiğinde kapısının kırık olduğunu ve buzdolabının çalındığını fark etti. G.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Araç yangını Edirne'de otomobili yanan kişi polise başvurdu. Menzilahır Mahallesi'nde yaşayan İ.Ö, evinin yakınlarına park ettiği aracının bilinmeyen bir nedenle yandığını belirtti. İ.Ö, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.