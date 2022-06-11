Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Bademlik Caddesi'nde O.B'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli O.B. gözaltına alındı. AA / Gökhan Zobar - Güncel Güncel Haberler

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