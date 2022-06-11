Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Bademlik Caddesi'nde O.B'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli O.B. gözaltına alındı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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