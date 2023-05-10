Edirne'de otomobilin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

Edirne'de otomobilin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kapıkule Sınır Kapısı istikametinde seyreden I.A'nın kullandığı X1895KH Bulgaristan plakalı otomobil, Kemalköy yakınlarında minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan D.A'ya (19) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan D.A, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bulgar sürücü ve bir görgü tanığı jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.