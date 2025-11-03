Haberler

Edirne'de Otomobilin Fırına Daldığı Kaza Kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de bir otomobilin ekmek fırınına daldığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

1) EDİRNE'DE OTOMOBİLİN FIRINA DALDIĞI KAZA KAMERADA

EDİRNE'de otomobilin ekmek fırınına daldığı, 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim K.'nin kontrolünü yitirdiği 22 BB 088 plakalı otomobil, camekanı kırıp ekmek fırınına girdi. Kazada sürücü İbrahim K. ile fırında bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yandan kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; hızla gelen otomobilin fırına girdiği, bu sırada içeride bulunan biri çalışan 2 kadının son anda kazadan kurtuldukları yer aldı.

Fırında hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.