Edirne'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Edirne'de otomobilin çarptığı kişi, karşı yönden gelen aracın altında kalarak ağır yaralandı.
Bahriye Üçok Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya C'ye (60) Gökçe Ö'nün kullandığı 34 BJV 691 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Zekeriya C, karşı yönden gelen Simge D'nin kullandığı 22 ACS 127 plakalı otomobilin altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Zekeriya C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.