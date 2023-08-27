Edirne'de otomobilin çarptığı banka şubesinin duvarında hasar meydana geldi
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Edirne'de otomobilin çarptığı banka şubesinin duvarında hasar oluştu.
Edirne'de otomobilin çarptığı banka şubesinin duvarında hasar oluştu.
N.R.A. idaresindeki 34 FBK 268 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir banka şubesinin duvarına çarptı.
Kimsenin yaralanmadığı kazada otomobilde, banka şubesinin duvarında ve bayrak direğinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel