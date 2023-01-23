Edirne'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı
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Edirne'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı.
Edirne'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı.
S.A.M'nin kullandığı 22 BG 601 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı, Trakya Birlik kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yayalar A.G, T.A. ve B.K, ile sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel