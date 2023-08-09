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Edirne'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisikletli çocuk hastaneye kaldırıldı

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Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde S.D.U'nun kullandığı otomobil, Y.C.Ö. (13) yönetimindeki bisikletle çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edirne'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisikletli çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde S.D.U'nun kullandığı 22 ACS 251 plakalı otomobil, Y.C.Ö. (13) yönetimindeki bisikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Edirne Güncel Haberler

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