Edirne'de otomobilden silahla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı - Haberler

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Edirne'de otomobilden silahla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de otomobilden silahla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı

Edirne'de otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi'ndeki bir barın önünden geçen otomobilden silahla ateş edildi.

Barın önünde bekleyen E.K, açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. E.K, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Özel harekat polislerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaptı.

Polis, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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