Edirne'de Otomobilde Tabanca, Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma tarafından yapılan aramada bir otomobilde tabanca, uyuşturucu ve para bulundu. Sürücü tutuklandı.

Edirne'de jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada tabanca, uyuşturucu ve para ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada tabanca ve 13 fişek, susturucu, alev gizleyen, 11 gram skunk, uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 535 avro ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.