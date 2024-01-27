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Edirne'de otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Edirne'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Edirne'de bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, Yeniimaret Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Sürücü T.E, gözaltına alındı.

Hırsızlık zanlısı tutuklandı

Keşan'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde otomobilden müzik sistemi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada şüpheli Y.E.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği S.Ç'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Keşan Güvenlik Hırsızlık Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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