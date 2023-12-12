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Edirne'de otomobilde çıkan yangın sürücü tarafından söndürüldü

12 Aralık 2023 16:53 Güncelleme: 16:54 Abone Ol

Abdurrahman Mahallesi'nde park halinde çalışır vaziyetteki Gökhan Şaban'a ait KOB-1537 Yunanistan plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra, aracındaki yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Otomobilde çıkan yangın sürücü tarafından söndürüldü, araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri de kontrolde bulundu.