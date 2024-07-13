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Edirne'de otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi girişindeki trafik ışıklarında bekleyen bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi. Yapılan ölçümde araç sürücüsünün alkollü olduğu, daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Edirne'de otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi girişindeki trafik ışıklarında bekleyen bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yapılan ölçümde araç sürücüsünün alkollü olduğu, daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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