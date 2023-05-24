Edirne'de otomobilde 940 sikke ele geçirildi
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Edirne'de bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 940 sikke ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 940 sikke ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 940 sikke ele geçirildi.
Bunlarla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel