Edirne'de Otomobilde 90 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Edirne'de bir otomobilde 90 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama sırasında M.K'nin kullandığı otomobilde arama yaptı.

Aramada 90 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında adli tahkikata başlandı.

123 şüpheli yakalandı

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 123 şüpheli yakaladı.

Şüpheliler adli makamlara teslim edildi.