Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de Otomobilde 70 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Edirne'de Otomobilde 70 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir otomobilde gizlenmiş 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.