Edirne'de otomobilde 4 kilo 40 gram eroin ele geçirildi - Haberler

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Edirne'de otomobilde 4 kilo 40 gram eroin ele geçirildi

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de otomobilde 4 kilo 40 gram eroin ele geçirildi

Edirne'de eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası A.E'nin kullandığı otomobili Havsa ilçesi yakınlarında durdurdu.

Otomobildeki aramada, koli bandıyla sarılmış 8 pakette 4 kilo 40 gram eroin bulundu.

Sürücü A.E gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Edirne, Eroin, Güncel, Haberler

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