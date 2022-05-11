Edirne'de otomobilde 4 kilo 40 gram eroin ele geçirildi
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası A.E'nin kullandığı otomobili Havsa ilçesi yakınlarında durdurdu.
Otomobildeki aramada, koli bandıyla sarılmış 8 pakette 4 kilo 40 gram eroin bulundu.
Sürücü A.E gözaltına alındı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel