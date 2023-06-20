Edirne'de Otomobilde 15 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi
Güncel Haberler
Edirne'de, Bulgaristan'dan gelen bir otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 15 kilogram altın ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edirne'de, bir otomobilde gümrük kaçağı 15 kilogram altın ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen bir otomobili Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonraki uygulama noktasında durdurdu.
Otomobildeki aramada, farklı gramajlarda ve külçeler halinde olan, gümrük işlemlerine tabi tutulmayan 15 kilogram altın ele geçirildi.
Bulgaristan vatandaşı 3 şüpheli hakkında 5607 "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.
Türkiye - Galler maçı sizce nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 19, 2023
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel