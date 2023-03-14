Edirne'de otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin, yolcu minibüsüne çarptığı kazada, üniversite öğrencileri dahil 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeni Mahalle Mehmet Gemici Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Gemici Caddesi'nden Rasim Ergene Caddesi yönüne giden Alperen Güral (20) yönetimindeki 39 ABC 567 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve Pınarbaşı Sokak'a dönüş yapmak isteyen Hasan Akçadağ'ın (26) kullandığı 22 M 4041 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarak, kaldırıma savruldu. Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan üniversite öğrencileri İbrahim Koca (20), Ezgi Özdinç (18) ve Buse Esen (18) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Buse Esen'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da kaza yerine gelerek, bilgi aldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.