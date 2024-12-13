Edirne'de Otomobil Yangınında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Edirne'de 59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarparak yanmaya başladı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü henüz belirlenemedi.
Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.
Henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı.
Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.
Otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi.
Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.