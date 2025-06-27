Edirne'de Otomobil ve SUV Çarpıştı: 2 Yaralı

Edirne'de Otomobil ve SUV Çarpıştı: 2 Yaralı
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Edirne'de bir otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Edirne'de otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

R.E'nin kullandığı 35 BKN 685 plakalı otomobil, Avrupa Otoyolu Köşen köyü mevkisi yakınlarında, M.K. idaresindeki 34 KKR 594 plakalı SUV araçla çarpıştı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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