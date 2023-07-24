Edirne'de Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: Bir Kişi Yaralandı
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Edirne'de Atatürk Bulvarı yan yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Edirne'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı yan yolunda M.K idaresindeki 34 BZU 424 plakalı otomobille B.T idaresindeki 22 ACK 398 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle düşen B.T yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan B.T'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.