Edirne'de Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: Bir Kişi Yaralandı

Edirne'de Atatürk Bulvarı yan yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.