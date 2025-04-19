Edirne'de Otomobil Tarlaya Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı
Edirne'nin Hıdırağa köyü yakınlarında, bir otomobil yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de, otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametinden kent merkezine doğru ilerleyen H.B. idaresindeki 39 AB 617 plakalı otomobil, Hıdırağa köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye trafik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel