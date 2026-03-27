Otomobil, defalarca takla attı; 2 yaralı, kaza kamerada

EDİRNE'de defalarca takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Edirne-Kapıkule D100 kara yolu üzerinde meydana geldi. E.D. idaresindeki 59 DH 666 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulup defalarca takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarında bir tesiste dururken; E.D. ve yanındaki kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı