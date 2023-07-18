Edirne'de Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala istikametine giden B.Y. yönetimindeki 59 EV 270 plakalı otomobil, Boztepe köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada, B.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y., Z.İ. ve A.İ. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE