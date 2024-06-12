Edirne'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yunanistan vatandaşı N.S'nin kullandığı K0Z 1928 plakalı otomobil, Londra Asfaltı'nda C.G. idaresindeki 22 RA 041 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü C.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü N.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.