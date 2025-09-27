Haberler

Edirne'de Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 5 kişi yaralandı. Çarpışan iki otomobilin sürücüleri ile araçlardaki diğer yolcular hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

M.İ.T. idaresindeki 17 AHL 981 plakalı otomobil, Bahçeköy yakınlarında Y.U. yönetimindeki 17 TK 622 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan diğer 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
