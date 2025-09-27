Edirne'de Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 5 kişi yaralandı. Çarpışan iki otomobilin sürücüleri ile araçlardaki diğer yolcular hastaneye kaldırıldı.
M.İ.T. idaresindeki 17 AHL 981 plakalı otomobil, Bahçeköy yakınlarında Y.U. yönetimindeki 17 TK 622 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan diğer 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel