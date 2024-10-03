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Edirne'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Edirne'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EDİRNE'de otomobilin bahçe duvarına çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Kocadere Göleti mevkisinden, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yönüne giden A.E.Ç., yönetimindeki 22 FU 319 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, inşaat halindeki sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü A.E.Ç. ile araçtaki M.E.Y. (18) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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