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Edirne'de Otomobil İş Yerinin Duvarına Çarptı, Sürücü Yaralandı

Edirne'de Otomobil İş Yerinin Duvarına Çarptı, Sürücü Yaralandı
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Edirne-Lalapaşa kara yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü A.B.'nin kullandığı otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak yaralanmasına sebep oldu. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.B. idaresindeki 20 V 8842 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Edirne- Lalapaşa kara yolu kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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