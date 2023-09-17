Edirne'de Otomobil ile Panelvan Çarpışması: 3 Ölü, 3 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazada olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

B.K. yönetimindeki BKJ 6161 plakalı otomobil, Gelibolu-Keşan kara yolunun 12. kilometresinde O.K. idaresindeki 06 SAF 06 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan H.K. ve A.S'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücüler O.K. ve B.K. ile araçlarda bulunan C.İ. ve O.S. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan O.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.