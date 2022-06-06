Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA - İlker Gürel - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

N.E. idaresindeki 34 LOT 86 plakalı otomobil, Beyendik kavşağında Y.E. idaresindeki 22 RC 110 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, N.E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.G. ve B.T. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Edirne Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title