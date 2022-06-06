Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
N.E. idaresindeki 34 LOT 86 plakalı otomobil, Beyendik kavşağında Y.E. idaresindeki 22 RC 110 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, N.E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.G. ve B.T. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / İlker Gürel - Güncel